Ragusa. Confcommercio gestirà servizio Radio Taxi 0932.1832

Nello scorso mese di gennaio, la Confcommercio sezionale di Ragusa ha acquisito dal Comune il servizio Radio Taxi 0932.1832, il numero unico dei taxi per quanto riguarda il territorio cittadino. Il numero unico permette, tramite un centralino, di chiamare, attraverso la localizzazione, il taxi più vicino all’utente che ne ha bisogno. Un sistema che negli ultimi anni aveva evidenziato diverse criticità e che adesso finalmente può contare su un servizio valido, efficiente e soprattutto all’avanguardia, strettamente correlato con la tecnologia di questi tempi. “Lavoriamo costantemente – afferma il presidente sezionale Confcommercio Ragusa, Danilo Tomasi – per potere garantire al nostro territorio un servizio adeguato rispetto a tutto quello che la città di Ragusa merita. In questo caso, poi, per cercare di offrire un servizio efficiente ai turisti che decidono di visitare il nostro territorio e che necessitano di spostarsi da un punto all’altro”. Grande merito rispetto a questa iniziativa è da attribuire al direttivo di Confcommercio sezionale Taxi ed al suo presidente Carmelo Mallia. “La vera novità di questo servizio – afferma quest’ultimo – riguarda la possibilità di chiamare il taxi anche tramite App, scaricando sul proprio smartphone l’applicazione “Apptaxi”, presente su Playstore ed Apple store e dopo essersi registrato con pochi click sarà possibile chiamare il taxi più vicino, prenotare il giorno e l’ora preferita del transfer, pagare tramite app, usufruire di eventuali sconti tramite voucher ed effettuare dei preventivi di transfer. Sono stati 4 mesi di duro lavoro. Grazie alla sentita collaborazione dei colleghi, è stato possibile portare al passo di molte città italiane ed europee anche la nostra amata Ragusa. Apptaxi si aggancia al centralino di Radio Taxi rendendo il servizio pratico e veloce grazie all’uso semplicissimo di un’App alla portata dei clienti”.

