Pigiessiadi 2022. Una festa dello sport

Le Pigiessiadi 2022, kermesse sportiva più attesa dell’anno, si sono tenute dal 26 al 29 maggio presso l’Athena Resort di Ragusa. Una vera e propria festa dello sport. A questa edizione, tornata ad essere celebrata nel mese di maggio, hanno preso parte ai tornei 34 squadre siciliane, più di 500 atleti in campo per il calcio a 5, pallavolo ed equitazione.

Le Pigiessiadi 2022, fiore all’occhiello delle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia, hanno avuto il patrocinio della Giunta Nazionale PGS. La macchina organizzativa capitanata dal presidente Massimo Motta, coadiuvato dal Prof. Antonino Gennaro, direttore tecnico regionale, che con il supporto della commissione tecnica regionale ha garantito la buona riuscita dei tornei e delle gare.

All’inaugurazione della manifestazione hanno preso parte l’Avv. Ciro Bisogno, Presidente PGS Italia, don Giovanni D’Andrea Ispettore dei Salesiani di Sicilia, sr Francesca Scibetta, referente nazionale FMA.

Alle Pigiessiadi 2022 hanno preso parte diverse società provenienti dalle provincie di Catania, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, Enna e Messina.

L’edizione 2022 delle Pigiessiadi, appena andata in archivio ha visto delle belle performance sportive, frutto di dedizione e passione per lo sport. Il calcio a 5 ha visto scendere in campo il maggior numero di categorie. Il torneo della categoria propaganda, è stato caratterizzato dal fair play di tutti i partecipanti atleti e alleducatori, che hanno attuato “sul campo” il principio dello “sport per tutti”: alla fine, tutti vincitori! Per la categoria Under 15 la prima piazza è stata conquistata dall’ASD Nuova Petiliana del comitato di Caltanissetta, il secondo posto Madre Teresa di Marsala e il terzo posto dalla Football Boys di Marsala. Il torneo per la Categoria Under 17 ha visto primeggiare la Don Bosco Alcamo, seguita dalla Vigor San Cataldo e dalla Madonna della Pace di Pantelleria. Il torneo più ambito rimane quello della categoria Libera che ha visto la vittoria della Santa Maria della Salette di Catania, al secondo posto lo Sport Village di Caltanissetta e la GP2 Sporting Olivarella di Messina.

La pallavolo ha visto un unico torneo per le categorie under 16-18 dove la prima piazza è stata conquistata dalla Volley Club Ragalna, al secondo posto la PGS Juvenilia e al terzo posto la Padre A. Barbagallo di Pedara.

Nell’equitazione spicca nel salto ostacoli della cat. 80 – 100 Alessia Bosch della Sikelia che totalizza un punteggio di 100. Nella cat. 50 sulla piazza più alta del podio troviamo Carlo Arcidiacono (Torre dell’Aquila) per la categoria Kinder; Marta Ruisi (Augusta Horse Riding) per la categoria Junior, Karol Marasà (Augusta H.R.) per quella dei Cadetti e Salvatore Caltabiano (Sikelia) per la categoria Senior. Nella cat. 30, la medaglia d’oro va a Gaia La Rosa (Cavallo e Natura) per i Kinder, Mara Di Grande e Chiara Magro (Augusta H.R.) tra i Junior, Giorgia Anfuso (Equamente) tra i Cadetti.

Il presidente Massimo Motta sottolinea “questa manifestazione non è stata solo l’occasione di rivederci in presenza e poter fare sport, ma ha permesso a tutti di vivere delle vere e proprie giornate di festa. Un grazie di cuore a tutti dirigenti regionali, agli atleti, ai loro tecnici e dirigenti, per la partecipazione attiva a tutti i momenti dell’evento, che hanno dato dimostrazione, ancora una volta, del senso associativo e della voglia a riprendere meglio e più di prima un percorso di sport alla nostra maniera”.

Le Pigiessiadi 2022 si sono svolte nel rispetto delle normative e dei protocolli sanitari sportivi vigenti al momento degli eventi.

