Ciclismo. Vittoria, Multicar vince negli Allievi a Floridia

Non si ferma più l’Asd Equipe Sicilia Multicar Amarù Reiwa Engine che alla Coppa Ascensione di Floridia, conquista un’altra vittoria nella categoria Allievi. Giuseppe Carmeni ha centrato il poker di vittorie a livello stagionale, dando ulteriore prova della propria forza e dimostrando che può senz’altro ambire a puntare molto in alto se proseguirà con la stessa determinazione dimostrata in questa come in altre occasioni. La gara di Floridia, in particolare, è stata molto tirata ma l’alfiere della squadra gialloblù ha saputo controllarla sino all’ultimo anche grazie al supporto proveniente dagli altri componenti della compagine che sono riusciti a chiudere tutti i tentativi di fuga. Prezioso, in particolare, il supporto di Emanuele Cataudella che, alla fine, è arrivato in quinta posizione mentre Danilo Trovato è giunto sesto. Da mettere in evidenza anche la performance di Giuseppe Garofalo assieme ad Ivan Minardi. “Tutti – chiarisce il ds Gianpiero Pitino – hanno svolto al meglio il compito che gli avevamo assegnato per raggiungere l’obiettivo finale. Una gran bella soddisfazione per la nostra società che porta a casa un altro trofeo importante. Ci prepariamo adesso a sostenere le prossime gare con la consapevolezza che l’aumento delle temperature non ci aiuta a garantire al meglio le prestazioni del gruppo ma è un problema, questo qui, costante a tutte le squadre. E dobbiamo darci da fare noi per cercare di proseguire lungo la stessa strada che ci ha già regalato parecchie soddisfazioni”. Per quanto riguarda la categoria Juniores, ha corso invece a Mentana, nel Lazio, l’alfiere del gruppo gialloblù Christian Di Prima che è arrivato a piazzarsi al nono posto dando ancora una volta prova delle proprie capacità a fronte di un parterre di respiro nazionale, con la presenza di numerosi talenti che di sicuro si metteranno in luce nei prossimi anni così come lo stesso Di Prima che si è dimostrato all’altezza della situazione in varie circostanze.

Salva