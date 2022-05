Ctcm. Passaporto digitale a tutela di produttori e consumatori

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica esprime apprezzamento per l’iniziativa di approfondimento sul Passaporto digitale adottato fin dal 2019 per il Cioccolato di Modica IGP, per tutelare produttori e consumatori.

L’Osservatorio Smart AgriFood uno degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano ha condotto uno studio sui sistemi di protezione digitale dei prodotti tipici agroalimentari italiani dalla contraffazione e per migliorarne la tracciabilità . Oggetto di studio è stato il caso del Consorzio Cioccolato di Modica di IGP che ha implementato un “passaporto digitale” basato su un contrassegno di sicurezza personalizzato e una mobile app dedicata – Trust Your Food.

La soluzione, nata dalla collaborazione tra il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, la Fondazione Qualivita e CSQA Certificazioni srl , oltre a proteggere dai rischi di frode viene utilizzata per comunicare qualità e tracciabilità del prodotto al consumatore e può rendere più efficiente la gestione dei processi di controllo e di certificazione.

