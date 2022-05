“2 Born festival” a Marina di Modica, nuovamente Bandiera Blu

Si apre ufficialmente mercoledì 1 giugno “Modica Summer Fest” l’estate modicana, con il 2 Born Festival nell’arenile di Marina di Modica. Due giorni di grande festa e divertimento, dalle 11.00 alle 15.00 con la giornata dell’arte con “Contest artistico sull’ambiente”. Dalle 15.00 alle 18.00 esibizioni live cantanti locali, alle 18.00 Shade in concerto live, dalle 20.00 alle 04.00 musica live e dj set rotation. Il 2 giugno, dalle 10.00 alle 11.00 lezione di yoga, dalle 11.00 alle 13.00 Spin bike con Palestra Vitality, dalle 14.00 all’01.00 musica live e dj set rotation. In contemporanea delle esibizioni sul palco sarà presente per tutta la durata dell’e-vento, un’area dedicata allo sport con tornei esibizione di Beach volley, un’area de-dicata al relax con un punto ristoro e un’area backstage per tutti gli artisti, oltre allo stand con la radio partner. Il “2Born Festival” è un evento ideato nel 2019 con lo scopo di valorizzare e ripopolare la frazione balneare modicana, già dai primi giorni di giugno, avviando così la bella stagione e aumentando il numero dei visitatori provenienti da altre città, coinvolgendo artisti di elevato standard artistico-culturale nel panorama nazionale e internazionale. Grazie alla magica atmosfera della location e alla formula dei due giorni, – ha dichiarato l’assessore Monisteri – il 2born Festival ha riscontrato un risultato sorprendente nella sua prima edizione diventando un punto di riferimento per giovani provenienti da tutto il Sud Sicilia, nonché un’attrazione turistica del nostro territorio. Emozioni, musica, colori e divertimento, per due giorni, senza sosta nel relax più assoluto, con ingresso gratuito. Intanto ieri è stata issata per il secondo anno consecutivo la “Bandiera Blu”. Anche quest’anno, infatti, la città di Modica ha ottenuto il giusto riconoscimento per quanto fatto nella frazione balneare in tutti questi anni e in generale in tutta la città perché i requisiti necessari non riguardano solo il mare e il litorale”. Nel 2022 sono state 210 le località italiane e 427 le spiagge premiate con la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla FEE ai comuni rispettosi di determinati criteri di qualità delle acque, dei servizi offerti e di gestione ambientale. Uno stimolo in più ha commentato – l’assessore Lorefice – per il turismo costiero nella scelta delle vacanze estive con mare pulito e servizi di qualità.

Salva