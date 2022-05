Assemblea provinciale di Sinistra Italiana a Ragusa

Sinistra Italiana Ragusa ha tenuto, venerdì scorso la propria assemblea provinciale, aperta dalla relazione del coordinatore provinciale Angelo Rinollo. Tra i vari argomenti affrontati e trattati, le prossime elezioni comunali, analizzando la situazione delle liste, candidati ed alleanze lì dove Sinistra Italiana e presente sul territorio, in particolare a Pozzallo e a Scicli dove ci sono candidati in lista. Si è poi passati a discutere la situazione delle elezioni regionali, in cui Sinistra Italiana, insieme ad Articolo 1 ed Europa Verde sostiene la candidatura di Claudio Fava alle primarie del centrosinistra, e presto verrà lanciato un comitato elettorale in ogni provincia siciliana. Saranno invitati, oltre ai firmatari a sostegno della candidatura di Fava, tutte le realtà civiche e politiche che sceglieranno di sostenerlo. A conclusione dei lavori assembleari è stato eletto il direttivo provinciale che affinacherà il coordinatore Angelo Rinollo e composto da: Gianmarco Dicara, Gianfranco Motta, Maria Grazia Mezzasalma, Aurelio Mezzasalma, Resi Iurato (resp. tesseramento), Maria Carmela d’Antiochia, Marta Filippini (resp. comunicazione sui social network), Vito d’Antona, Nicola Colombo. L’assemblea, per precisa scelta degli iscirtti al partito si è tenuta presso l’abitazione del compianto coordinatore provinciale Cesare Borrometi, recentemente scomparso, grazie alla sensibilità e disponibilità dei familiari.

Salva