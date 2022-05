Ragusa. A Marina e Ibla area cimitero per animali d’affezione

E’ stato affidato l’incarico di ampliamento del cimitero di Marina di Ragusa. All’interno dell’ampliamento è prevista un’area da adibire a campo di sepoltura per animali domestici e d’affezione. Il 24 maggio scorso il tecnico incaricato ing. Rossella Gurrieri ha già presentato la bozza progettuale che è all’esame degli uffici.

Ne dà notizia l’assessore ai servizi cimiteriali Giovanni Iacono, il quale dichiara che “oltre a Marina di Ragusa anche nel cimitero di Ragusa Ibla ci sarà un’altra area per la sepoltura degli animali d’ affezione e l’incarico è stato affidato all’ing. Lucia Sutera. In questo modo a Ragusa, in due dei tre cimiteri, sarà fruibile questo servizio dai Cittadini che per una parte della loro vita si sono presi cura dei piccoli animali d’affezione, cani e gatti, e hanno ricevuto compagnia e affetto dai fedeli ‘compagni’.”

Salva