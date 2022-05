Monterosso Almo. Nuovo mercatino nel centro storico

Domenica, dalle 8 alle 14, nel centro storico del borgo Monterosso , si svolgerà dopo tanti anni il mercatino temporaneo . Fino a qualche lustro fa il mercatino settimanale ( due volte al mese) si svolgeva tra via Mercato, Largo Mazzini e via Principessa Maria del Belgio . Poi per motivi logistici fu trasferito nella zona di via Padre Pio e traverse limitrofe. Le zone interessate al nuovo mercato sono Piazza San Giovanni, Largo Mazzini, via Principessa Maria del Belgio, via Mercato ed il Baglio di Palazzo Cocuzza. I posizionamenti dei vari ambulanti e commercianti avverrà secondo uno schema già predisposto. Tutti gli uomini della Polizia Municipale saranno abbastanza impegnati nel servizio di controllo.

