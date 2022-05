Tavolo della salute concordato tra Asp Ragusa e sindacati

«Un Centro operativo nell’ambito del PNRR, la costituzione di una nuova unità di cura, una convenzione per migliorare l’assistenza agli utenti. Il Tavolo della salute costituito all’ASP e voluto anche dal sindacato, si dimostra vincente. Questa è la strada migliore per dare risposte al territorio.»

Così, le delegazioni di Cgil, Cisl, Uil, Spi, Fnp e Uil Pensionati, hanno commentato l’incontro con il Direttore generale dell’ASP Ragusa dopo l’ultima riunione del Tavolo tecnico.

«Abbiamo, innanzitutto, apprezzato lo spirito di condivisione del Direttore generale – commentano i segretari confederali Giuseppe Scifo per la Cgil, Emanuele Distefano per la Cisl, Giovanni D’Avola della Uil insieme a Rosario Denaro per lo Spi, Vito Polizzi per la Fnp e Giorgio Bandiera per la Uil Pensionati – Un metodo che, come più volte richiesto dal sindacato, è l’unico

che può portare risultati utili per l’assistenza agli anziani, ai disabili e ai non-autosufficienti.»

Nel corso della riunione è stato presentato l’istituendo COT (Centro operativo territoriale) costituito nell’ambito del PNRR. Sarà un Centro operativo a disposizione dei medici di base, dei

reparti ospedalieri e dei servizi sociali dei comuni, per offrire un servizio veloce e puntuale alla risoluzione e alla ricollocazione del malato post fase acuta.

«La scorsa settimana, sempre come tavolo della salute, – aggiungono i segretari confederali e i generali di categoria – abbiamo raggiunto l’accordo con il Direttore Sanitario Raffaele Elia, il

Primario dell’unità di Medicina Raffaele Schembari e il Reumatologo dell’ASP Mario Bentivegna per l’avvio di un progetto per la costituzione all’interno dell’ASP ragusana dell’unità per la cura

delle fibrosi termica e di tutte le fibrosi; evitando cosi ai pazienti di emigrare per essere curati in altre ASP lontane con tutti i disagi per gente che già soffre abbastanza per la patologia.»

Nel corso della stessa riunione è stata inoltre siglata una convenzione che mira a favorire l’accesso alle prestazioni on line dell’ASP di Ragusa.

«Abbiamo messo a disposizione le nostre strutture territoriali per facilitare l’accesso a questi servizi – hanno sottolineato Scifo, Distefano, D’Avola, Denaro, Polizzi e Bandiera –, favorire

l’accesso alle prestazioni per i pagamenti online con Pagopa del ticket, al sistema online che consente di scegliere o revocare il medico di base e del pediatra di base, a quello che consente

l’attestazione online del beneficio per l’esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria e, infine, al sistema per la proposizione online delle opposizioni alle sanzioni per omessa

vaccinazione.»

Adesso, per quest’ultima convenzione, saranno avviati dei corsi di formazione per il personale di Spi, Fnp e Uil Pensionati curati dalla stessa Azienda Sanitaria.

Salva