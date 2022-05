Costa Rica. Allerta gialla per l’arrivo della tempesta tropicale

Dopo i fenomeni temporaleschi intensi che continuano a manifestarsi nella Repubblica Dominicana, anche Il Costa Rica ha lanciato oggi l’allerta gialla a causa delle intense piogge che si sono verificate nelle regioni del Pacifico, della Zona Nord e della Valle Centrale durante la seconda ondata di piogge tropicali della stagione. Il Cenaos (Centro Nazionale per gli studi atmosferici, oceanografici e sismici) prevede che nelle aree meridionali le piogge raggiungeranno livelli da 20 a 40 millimetri al giorno con punte massime di 60, mentre nel sud-est la media sarà da 10 a 20 mm al giorno con limiti di 40. Precipitazioni che provocheranno un aumento della portata dei fiumi, principalmente al sud, per cui cresce il rischio di esondazioni, smottamenti e frane che potrebbero interessare parecchie comunità. Le autorità costaricane, dopo aver predisposto centri di emergenza e soccorso, hanno raccomandato prudenza alla popolazione in quanto la pericolosità dei fenomeni temporaleschi, oltre a mettere in pericolo le loro vite, potrebbero causare gravi danni ad abitazioni e infrastrutture del paese.

