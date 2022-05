Terremoto magnitudo 6,9 tra Perù, Bolivia e Cile

I centri sismologici di Perù, Bolivia e Cile hanno registrato questo giovedì un terremoto di magnitudo 6,9 e un’intensità di livello III-IV, che è stato avvertito distintamente dalla popolazione residente delle tre nazioni confinanti. L’Istituto Geofisico del Perù , ha annunciato che il terremoto è avvenuto alle 07:02 (ora locale) mentre l’epicentro del sisma è stato segnalato tra le località di Asillo e Azángaro, nel dipartimento di confine peruviano di Puno. Mentre il Centro Sismologico dell’Osservatorio di San Calixto in Bolivia, ha riferito che il fenomeno era percepibile in diverse regioni del Paese, principalmente nel dipartimento di La Paz. Le autorità delle nazioni interessate dal sisma al momento hanno scongiurato il pericolo che al largo delle coste possa generarsi uno tsunami. L’allerta resta alta soprattutto nei centri peruviani a Puno, Arequipa, Cusco, Tacna e Moquegua in cui si possono ripetere possibili e intense scosse di assestamento.

