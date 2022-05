Sfratto coatto a Modica. L’Ufficiale Giudiziario concede proroga

L’Ufficiale Giudiziario si presenta nell’abitazione di Giorgio Migliore a Modica per lo sfratto e, quindi, per farsi consegnare le chiavi e cederle al nuovo acquirente. Migliore ha accumulato un debito di circa 400 mila euro. Ha chiuso tre attività commerciali. Per salvare la casa ha cercato un accordo con l’acquirente. “Purtroppo – spiega – si rifiuta. Gli ho proposto di rivendermela senza che perda soldi ma non mi ascolta. Si tratta di un vicino di casa che sa le mie ultime difficoltà. Sono una persona pulita, corretta, umile. Lotterò”. Presente sul posto l’acquirente col proprio legale.

L’Ufficiale Giudiziario ha concesso alcuni giorni di proroga: fino al prossimo 7 giugno.

