Fisascat-Cisl su Centro affidi Ragusa. Assorbito personale dell’azienda uscente

La cooperativa Esperia 2000 si è aggiudicata il servizio Centro affidi distrettuale del Comune di Ragusa nell’ambito del piano di zona socio-sanitario del distretto 44. In piena applicazione della clausola sociale, la cooperativa ha assorbito il personale dipendente dell’azienda uscente, stipulando l’accordo di cambio appalto dinanzi al direttore del Centro per l’impiego di Ragusa Gianni Vindigni. A farsi garante di questo percorso la Fiscascat-Cisl, il cui segretario territoriale di Ragusa Salvatore Scanavino chiarisce: “Voglio mettere in evidenza come la cooperativa Esperia 2000 abbia pienamente applicato la clausola sociale prevista dal capitolato d’appalto e l’articolo 37 del Ccnl. Un modus operandi che speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro, affinché tutte le altre realtà che si trovano a dovere gestire i cambi appalto possano essere rispettose dei lavoratori che trovano in forza, così come è accaduto in questo caso, anche e soprattutto allo scopo di garantire la loro continuità occupazionale. Ringraziamo, inoltre, pure il Comune di Ragusa, e in particolare l’assessorato al ramo e i dirigenti del settore, per avere agevolato l’applicazione di questo cambio appalto mostrando, come accade da sempre, forte sensibilità ed interesse al tema della salvaguardia dei livelli occupazionali”.

