Modica. Santina Giompaolo, la studentessa sempre presente

528 giorni, 3168 ore, 3 anni scolastici. Il tutto senza neanche un minuto di assenza, entrata in ritardo o uscita anticipata. È lo straordinario curriculum scolastico di Santina Giompaolo, studentessa modello che ha appena completato con successo il triennio presso la Scuola dei Mestieri Euroform di Modica. Nativa di Montesano, Santina affronta ogni giornata scolastica con entusiasmo e, complice anche una salute di ferro (neanche un raffreddore) ha raggiunto questo traguardo, che può essere un record, senza neanche accorgersene. ” Mi alzo ogni giorno alle 6 perché alle 7 ho l’autobus che mi porta a Modica e la fermata non è proprio sotto casa. Non mi perderei un giorno di scuola per niente al mondo”. Anche in Dad (la famigerata didattica a distanza) Santina ha uno zero alla voce assenze. “Per la verità un giorno ho rischiato di mancare perché avevano tolto la luce nella mia zona ma, per fortuna, a casa dei miei nonni no e quindi mi sono trasferita da loro per seguire le lezioni “. Cosa c’è adesso nel suo immediato futuro? Intanto comincerà a giorni lo stage formativo presso un centro estetico di Giarratana e a settembre comincerà il suo quarto anno. “Conto di proseguire con questo record perché mi piace da morire quello che faccio ogni giorno e il mio sogno è aprire un giorno il mio centro estetico”. I professori manco a dirlo, sono entusiasti di lei e oltre ad essere una stakanovista ha voti altissimi in tutte le materie, sia tecniche che di base. A 16 anni esempio di abnegazione ed entusiasmo, fiore all’occhiello della scuola.

