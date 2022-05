Modica, al Mauto acqua del Consorzio nei rubinetti marrone

In zona Mauto a Modica esce dai rubinetti l’acqua con una colorazione marrone per la presenza di residui di fango, circostanza che crea disagi a tutti gli utenti. “Tutto ciò – commenta Nino Gerratana di Mpsi Modica – non è consentito, non è accettabile: in un paese normale non dovrebbe avvenire”.

Sembra che il problema sia da attribuire al Consorzio di bonifica. “Un ente sempre più allo sbando– aggiunge Gerratana – senza soldi e senza personale, mentre la Regione Sicilia fa orecchie da mercante””.

Il presidente provinciale Mpsi, Andrea La Rosa, aggiunge: “Il problema si è verificato anche nell’area di San Giacomo, frazione di Ragusa, dove, a quanto ci risulta, ci sono stati altri episodi analoghi. La segnalazione che ci arriva da Modica ci preoccupa non poco perché stiamo parlando di una situazione complessa che nessuno si sta adoperando per sanare. Non è possibile che ci siano cittadini che, ancora oggi, nel Ventunesimo secolo, soffrano di questi disservizi. Mi auguro che qualcuno intervenga e che si definisca una soluzione in tempi rapidi”.

