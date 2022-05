Mercoledì a Roma premiazione studenti ragusani vincitori del Parlawiki

Domani alle 16 presso la sala stampa della Camera dei deputati a Roma, la classe III B dell’Istituto Comprensivo “Maria Schininà” di Ragusa presenterà il video “Striscia la salute – la voce della Schininà”, vincitore del concorso Parlawiki della Camera dei deputati. Alla manifestazione interverranno l’on. Roberto Pella, presidente intergruppo parlamentare “Qualità della vita nelle città” e vicepresidente vicario dell’ANCI, il sindaco Peppe Cassì, l’assessore Giovanni Iacono, vicepresidente vicario di Federsanità nazionale, il dirigente scolastico dell’Istituto “Maria Schininà, Lucia Palummeri e i docenti della III B Cettina di Vita e Daniela Graniti. Sia il sindaco Cassì sia la dirigente Scolastica Palummeri interverranno in remoto per un saluto. È previsto l’intervento degli studenti della classe che ha realizzato il video e che sarà proiettato nel corso della cerimonia di premiazione.

Il concorso, promosso dalla Camera dei deputati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, si propone di fare riflettere gli studenti su temi di loro interesse e di far cogliere l’importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

I ragazzi si sono avvalsi della collaborazione dell’Asp di Ragusa.

Salva