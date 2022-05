Catania, 700 chili di fuochi d’artificio su un camion ragusano

Agenti della polizia stradale di Catania hanno rinvenuto e sequestrato circa 700 chili di fuochi d’artificio che si trovavano a bordo di autocarro proveniente dalla provincia di Ragusa e carico di pomodori e confezioni di salsa. L’autotrasportatore, 47 anni, è stato denunciato per detenzione e trasporto senza autorizzazione di articolo pirotecnici e sanzionato per le violazioni in materia di trasporto di merci pericolose.

Il carico di botti è stato scoperto durante controlli sui mezzi pesanti. Il materiale è stato affidato in custodia giudiziale a una ditta specializzata.

Salva