Basket, B. Sconfitta ad Ancona in gara 4 la Virtus Kleb Ragusa

Si conclude con la sconfitta al Pala Rossini in gara 4 per mano della Luciana Mosconi Ancona una stagione avvincente e straordinaria per la Virtus Kleb Ragusa. I ragusani hanno chiuso la regular season piazzandosi quarti centrando l’obiettivo prefissato. Una stagione fatta di grandi soddisfazioni che ha visto gli iblei essersi ritagliati uno spazio importante nel campionato di serie B.

La Virtus Kleb Ragusa scende in campo per gara 4 con la consapevolezza di trovare i padroni di casa agguerriti e pronti a sferrare l’ultimo attacco per conquistare la semifinale.

Coach Coen mette in campo Pozzetti che aveva saltato gara 3. I ragusani partono bene e con le triple di Rotondo e Picarelli vanno avanti dopo appena 2 minuti. Gli anconetani dopo un primo momento di assestamento cominciano a spingere il piede sull’acceleratore mettendo dentro punti importanti che creano già un primo sostanziale divario. La difesa locale si fa più coriacea e gli iblei fanno difficoltà a penetrare. Nonostante ottime intuizioni dei siciliani i padroni di casa trovano in Quarisa e Czoska due pedine che permettono di avanzare sul tabellone.

Panzini da fuori area è incontenibile così come Pozzetti che dal pitturato risulta essere determinante. Ragusa prova a smuovere le acque con Stefanini e Sorrentino ma i locali non mollano di un centimetro e chiudono sul +20 sugli iblei.

Al ritorno dal riposo lungo i ragusani provano a intensificare il gioco. Chessari e Simon da fuori area riducono le distanze ma i marchigiani non si fanno intimorire e proseguono la loro corsa speditamente. Panzini e Minoli dilagano sul campo mettendo canestri che aprono di più lo strappo tra le due compagini di gioco.

L’ultima frazione vede Ragusa provare una timida reazione affidandosi alle ottime intuizioni di Da Campo ma i padroni di casa ben consapevoli del vantaggio acquisito amministrano i minuti rimanenti con caparbietà e chiudono il match aggiudicandosi il pass per la semifinale play off.

«Si chiude una stagione avvincente – commenta a caldo coach Bocchino – che ci ha visti centrare l’obiettivo prefissato dei play off. Abbiamo combattuto una bella serie contro Ancona e mi complimento con loro per il risultato raggiunto. A noi rimane il percorso fatto durante tutta la stagione, qualcosa di bello e positivo. Ho detto ai ragazzi che il tratto dei play off non sarebbe stato facile: ci sarebbero state cadute, risalite, vittorie e sconfitte. E loro sono stati ottimi giocatori perché dopo ogni partita tornavano in palestra con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di migliorare imparando dagli errori. Voglio ringraziare la società nel suo insieme per non averci mai fatto mancare nulla e al mio staff tecnico da Massimo Di Gregorio, Aldo Vacirca, Lorenzo Gebbia e al preparatore fisico Giuseppe Marchesano compagni di una stagione da ricordare. Ma il plauso più grande va ai ragazzi che hanno saputo essere magnifici interpreti di un gioco meraviglioso che abbiamo costruito giorno dopo giorno. Abbiamo gioito, abbiamo perso, abbiamo pianto e ci siamo rialzati sempre più forti di prima e sempre insieme. Questi ragazzi hanno giocato sempre non solo con la testa e con le gambe ma soprattutto con il cuore».

LUCIANA MOSCONI ANCONA – VIRTUS KLEB RAGUSA: 96 – 67

Parziali: 23-11; 46-26; 75-45

LUCIANA MOSCONI ANCONA

Minoli 19, Panzini 20, Centanni 6, Quarisa 8, Aguzzoli ne, Regai ne, Czoska 4, Cacace 14, Piccione, Giombini 10, Pozzetti 10, Anibaldi 5

Coach Coen

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 7, Rotondo 7, Da Campo 9, Simon 6, Festinese 2, Sorrentino 15, Salafia 3, Canzonieri 4, Stefanini 5, Picarelli 4, Ianelli 5

Coach Bocchino

Arbitri: Nonna – Colombo

