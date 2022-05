A Ispica finanziamento per il nuovo canile comunale

Si è tenuta oggi pomeriggio, presso Palazzo Bruno, la conferenza stampa convocata dal Sindaco Innocenzo Leontini e dall’Amministrazione Comunale per comunicare il finanziamento di 100.000€ che il Governo Regionale ha deciso di assegnare al Comune di Ispica per la realizzazione di un nuovo canile comunale in contrada Speziale.

Dall’ottobre del 2020 dei 200 cani che erano insediati e a carico del Comune, oggi ce ne sono 117, 317 sono andati in affido non entrando neanche in canile, 13 reimmessi nel territorio e monitorati, 285 sterilizzati in collaborazione con l’ASP.

Il canile comunale è una struttura di grande importanza per arginare il fenomeno del randagismo sul territorio, garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti, condizioni di vita dignitose ai nostri amici a quattro zampe, ma anche per portare avanti una politica animalista efficiente, efficace ed economicamente sostenibile.

Grande soddisfazione esprimono il Primo Cittadino ispicese Innocenzo Leontini e l’Assessore Lucia Franzò la quale, fortemente sensibile alla causa, si è impegnata e ha lavorato affinché il canile comunale di Ispica diventasse realtà.

Un sentito ringraziamento da parte del Sindaco e dell’intera Amministrazione è doveroso rivolgerlo al Presidente della Regione Siciliana On.Musumeci e al suo Governo che hanno mostrato sensibilità verso l’argomento e finanziato l’opera.

