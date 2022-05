Monterosso Almo. Mostra realizzata dagli studenti delle “Medie”

L’istituto comprensivo “ Capuana” di Giarratana e Monterosso ha curato ed allestito una mostra realizzata con i disegni degli studenti della scuola secondaria di I grado. La mostra, organizzata e coordinata dalla professoressa Adriana Stella, dal titolo “Ci sono anch’io” vuole mettere in evidenza la presenza dei giovani nel contesto territoriale in un modo diverso e poco usuale, attraverso la comunicazione iconica per sentirsi protagonisti pur non essendo artisti. Questo evento diventa un’occasione per mettere in evidenza il diritto degli adolescenti di esprimersi attraverso l’arte. Inoltre conclude l’attività svolta nella disciplina di Educazione civica sui diritti dei bambini e degli adolescenti con riferimento alla Convenzione sui diritti dell’infanzia la quale sancisce per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti ed alla Carta dei Diritti all’Arte ed alla Cultura nella quale si stabilisce che “i bambini hanno diritto a partecipare all’arte in tutte le sue forme ed espressioni, a poterne fruire, praticare esperienze culturali e condividerle con la famiglia, le strutture educative, la comunità, al di là delle condizioni economiche e sociali di appartenenza”.

La mostra è ospitata negli spazi espositivi di Palazzo Cocuzza a Monterosso Almo ed sarà visitabile dal 24 maggio al 21 giugno.

Nella foto i disegni realizzati.

Salva