Inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia a Vittoria

E’ stata inaugurata oggi, domenica 22 maggio, la sede di Fratelli d’Italia a Vittoria in via Cacciatori delle Alpi al civico 134. Una nutrita folla di dirigenti, consiglieri comunali, amministratori locali, iscritti e simpatizzanti ha seguito il taglio del nastro, operato dal coordinatore provinciale Salvo Sallemi e dal deputato Giovanni Donzelli, e la cerimonia di inaugurazione che ha visto diversi interventi tra i quali quelli di Monia Cannata, coordinatrice cittadina di FdI, e di Riccardo Ronza, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale.

Quest’ultimo ha evidenziato “l’importanza di una sede fisica in una fase storica in cui la politica si fa, semplificando, sui social o tramite un semplice video”.

“In un momento in cui le sedi dei partiti chiudono e in cui manca il confronto e il dibattito Fratelli d’Italia – dice Cannata – è felice di essere in controtendenza e di aprire una sede che sarà un motore di idee, di democrazia, di progetti. Tutto il nostro gruppo ha voluto fortemente questa sede fisica e, grazie ai sacrifici di tutti noi e di chi ci sostiene, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Adesso siamo pronti a costruire per il futuro e per le sfide che ci attendono”.

“Noi siamo quelli che ci siamo sempre stati – ha aggiunto Salvo Sallemi – e che siamo sempre stati dalla stessa parte con coerenza, passione e coraggio. Lo stesso coraggio con il quale stiamo lottando contro una delle peggiori amministrazioni comunali che abbiano mai governato Vittoria, la stessa coerenza che ci ha premiati con la fiducia dei cittadini e con tante nuove adesioni, la stessa passione che ci spinge a costruire e a difendere Vittoria, Scoglitti e tutto il territorio. Sono tante le istanze della città che vogliamo raccogliere in questa sede per trasformare le idee in azioni concreti: le porte sono aperte, spalancate per chi non si rassegna al degrado e al declino!”.

Ha chiosato il deputato nazionale Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito il quale ha ricordato la sua esperienza lavorativa a Kastalia: “Conosco bene questo territorio perché ci ho lavorato da ragazzo e conosco la passione e l’impegno di questo gruppo politico e umano. Fratelli d’Italia con coerenza adesso vede ripagate tutte le scelte compiute in questi anni con una leader tra le più apprezzate in Italia e numeri in costante crescita. L’apertura di una sede è un fatto importante e l’augurio è che sia sempre un baluardo vivo e presente”.

