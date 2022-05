Perde il controllo della propria autovettura mentre percorre Viale Fabrizio, nella cosiddetta “cittadella degli studi” a Modica. Il conducente di una Peugeot, di origini marocchine, per cause da stabilire, è andato diritto contro il muro che delimita una villetta, sfondandolo. Per fortuna non c’erano persone in zona e lo stesso automobilista è rimasto illeso. C’è stato bisogno solo del carro attrezzi per rimuovere il mezzo.

Salva