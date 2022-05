Scicli, incendio in Contrada Pisciotto. Distrutti diversi alberi

Il caldo di questi giorni sta provocando una serie di incendi, in particolare sul litorale Modica-Scicli. Dopo quello di Maganuco, stamani è stata la volta di Contrada Pisciotto, in territorio di Scicli. Le fiamme si sono sviluppate in un’ampia area ed hanno briciato numerosi alberi assaliti dall’incendio di sterpaglie secche. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute. A rischio alcune abitazioni, salvate dalle linee tagliafuoco tracciate dai pompieri. Sul posto anche la polizia locale di Scicli.

