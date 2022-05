Presentato progetto di valorizzazione delle filiera lattiero-casearia siciliana

Il Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario, dopo aver assunto la natura giuridica di “società cooperativa”, ha definito e presentato un progetto che, in coerenza con il “patto di sviluppo distrettuale” ha aderito all’avviso pubblico “Cluster in Sicilia” di cui al Decreto n.472/S.11 del 27.04.2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, è destinato al consolidamento organizzativo della filiera in Sicilia, attraverso la difesa e la concreta valorizzazione del latte siciliano (quello materialmente munto nell’isola) e dei latticini e dei formaggi ottenuti dalla sua lavorazione. Dopo anni la Regione Siciliana, finalmente, ha attenzionato l’importanza dei distretti e delle relative filiere. In un momento tanto difficile per il settore zootecnico e per i produttori di latte in particolare, determinato dall’ incontrollabile aumento dei costi di produzione (mangimi, energia elettrica, gasolio, ricambi, concimi, sementi, ecc), dalla persistente siccità e, più in generale, dall’anomalo andamento delle stagioni, l’iniziativa vuole incoraggiare gli imprenditori a guardare la futuro con nuove strategie e con nuovi strumenti che, si spera, dovranno mettere tutti nelle condizioni di meglio guardare al futuro oggi più che mai colmo di incertezze e di giustificate preoccupazioni. Il progetto comprende, fra l’altro, la realizzazione di due piattaforme logistiche di cui una mediatica, un centro regionale polifunzionale per la zootecnia da latte e per la filiera, di un osservatorio siciliano per il latte e per il monitoraggio del latte trasformato nell’isola, la creazione di un marchio e di tutte le condizioni per consentire ai consumatori di riconoscere con certezza l’origine non solo dei latticini e dei formaggi ma anche e soprattutto del latte utilizzato per la loro preparazione.

“Abbiamo lavorato come dovuto – ha affermato Enzo Cavallo – e grazie a coloro che hanno collaborato per la configurazione giuridica del Distretto si è riusciti ad aderire al bando “Cluster in Sicilia” con un progetto regionale destinato alla filiera con il prioritario scopo di valorizzare le produzioni siciliane, consentendone la tracciabilità e favorendone la riconoscibilità, nell’interesse dei produttori e dei consumatori. L’azione del Distretto fa perno sui formaggi Dop e sui latticini e sui formaggi di qualità preparati con latte crudo QS e come tali certificati e garantiti. Entro giugno dovremmo avere il decreto di finanziamento per poter lavorare al progetto esecutivo per la celere concretizzazione delle azioni previste”.

