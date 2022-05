Notte Bianca a Marina di Ragusa

Una stagione, quella estiva, alla quale si va incontro e che dovrà avere i connotati di una ritrovata normalità dopo due anni bui di lotta contro la pandemia.

“Domenica 22 Maggio – dichiara l’assessore al Turismo e Spettacolo Ciccio Barone – apriamo la stagione estiva di Marina di Ragusa all’insegna della musica. Si torna a ballare in spiaggia, all’aperto, con una notte bianca che comincia quando il sole è ancora alto: alle 17.00, in Piazza Dogana, via alla selezione musicale curata da Maurizio Lessi ed Eugenio Ferrara, per poi proseguire con Andre De Sabato direttamente dalla Discoteca Nazionale di RTL 102.5”.

