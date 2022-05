Shade a Marina di Modica per il 2born Festival

E’ già partito il conto alla rovescia per l’evento che apre ufficialmente l’estate 2022. Dopo lo stop forzato degli ultimi anni, torna sull’arenile di Marina di Modica il “2 Born Festival”, la due giorni dedicata alla musica e al divertimento. Gli organizzatori hanno pensato ad un ritorno in grande stile “regalando” ai tantissimi fans il concerto di un big della musica italiana dei nostri giorni ovvero Shade. Il poliedrico artista torinese è esploso nel 2017 grazie al brano “Bene ma non benissimo” con il quale ha partecipato al Summer Festival raggiungendo la popolarità testimoniata dalle 22 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube in pochissime settimane. Sull’onda di quel successo, la sua carriera è proseguita anche al di fuori dell’ambito musicale (alterna il ruolo di doppiatore a quello di attore) moltiplicando i duetti e le collaborazioni con Benji e Fede (On Demand), Federica Carta (Senza farlo apposta), Giulia De Lellis (In un’ora). Nel frattempo si toglie lo sfizio di vincere un doppio disco di platino per “La hit dell’estate” e un disco di platino per “Allora ciao”. Il suo concerto si inserisce tra le esibizioni di ben 43 artisti diversi divisi nella due giorni dell’uno e due giugno. L’appuntamento per i fan di Shade è fissato per mercoledi 1 giugno alle 18:00. Come nella prima edizione del 2019 anche quest’anno gli organizzatori hanno scelto la gratuità per ogni singolo evento perché questa dovrà essere la festa di tutti.

