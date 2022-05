Domenica il ritorno di Coppa Italia per il Modica col Resuttana

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio che domenica pomeriggio alle 16 sarà di scena al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri, dove i rossoblù di Giancarlo Betta saranno ospiti del Resuttana San Lorenzo per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia riservata alle compagini militanti nel campionato di Promozione.

Una partita dove i rossoblu di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo dovranno difendere il cospicuo vantaggio che hanno accumulato nella gara di andata disputata al “Vincenzo Barone” dove la formazione capitanata da Ciccio Vindigni si è imposta per 5 – 0 contro i rosanero di mister Filippo Chinnici, grazie al gol di Natale Gatto, la doppietta di Paolo Genovese e i gol di Silvio Tripoli e Simone Drago.

Natale Gatto e Simone Drago, non ci saranno a Misilmeri in quanto squalificati, ma mister Betta per il return match dovrebbe avere a disposizione almeno per la panchina Ebrima Kebbeh e Marco Basile che rientrano dai rispettivi infortuni, mentre sicuro assente sarà anche Santo Carpinteri che infortunatosi nella gara con il Frigintini lo scorso 17 aprile ha concluso anticipatamente la stagione.

Nonostante il primo caldo della stagione, in settimana mister Betta ha cercato di tenere alta la concentrazione dei suoi atleti che reduci da una grande rimonta in campionato sono a un passo dalla finalissima di Coppa Italia, trofeo che manca dalla bacheca della formazione rossoblù e a cui la dirigenza tiene in maniera particolare. Affermarsi in Coppa Italia, infatti, significherebbe chiudere la stagione con la classica “ciliegina” sulla torta con un doublete mai realizzato nei 90 anni di storia del sodalizio modicano.

La semifinale di ritorno tra il Resuttana San Lorenzo e il Modica Calcio è stata affidata alla direzione del nisseno Salvatore Azzolina che si avvarrà della collaborazione delle signore Marta Di Franco della sezione arbitri di Palermo e della signora Elisabetta Giaquinto della sezione AIA di Marsala.

