Sanità Siciliana: penultimo posto in Italia qualità servizi resi

L’osservatorio indipendente Hi – Healthcare Insights, partendo dal dettato normativo del PNGLA 2019-2021 (Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) ed esercitando il diritto di accesso alle informazioni della Pubblica Amministrazione, ha provveduto a raccogliere una serie di dati che sono poi stati oggetto di due diverse analisi: • la prima volta a restituire la qualità dei dati stessi secondo l’individuazione di specifici parametri e indicatori di performance; • la seconda volta ad approfondire le informazioni inerenti nello specifico alle tempistiche d’attesa oggetto di monitoraggio da parte delle singole Regioni. Il presente documento tiene conto dei risultati inerenti alla Regione Sicilia.

I parametri individuati dall’osservatorio per valutare la qualità dei dati sono tre:

l’accessibilità, indicante la facilità del reperimento del dato richiesto;

l’usabilità, ovvero la possibilità o meno di comprendere appieno le informazioni visualizzabili;

la completezza, rispetto alla qualità e alla quantità dei dati raccolti dalle Regioni.

Ognuno di questi è stato analizzato attraverso l’impiego di indicatori di performance che concorrono a renderli i più esaustivi possibili. Per quanto riguarda l’accessibilità, da un lato è stata valutata l’esistenza di sezioni ad hoc su siti della pubblica amministrazione che permettano al cittadino di visualizzare i tempi di attesa, dall’altro si è evidenziato se, a fronte di una esplicita richiesta di accesso civico generalizzato e/o semplice ai dati (ex art. 5 comma 1 e 2, D. Lgs. n. 33) vi siano state risposte da parte degli organi regionali preposti. Il parametro dell’usabilità è stato suddiviso a seconda del fruitore. Nel primo caso abbiamo inteso constatare quanto le informazioni siano leggibili da parte del cittadino, mentre nel secondo si è voluto rappresentare se il dato sia “interoperabile” 1 da parte di chi vorrebbe analizzarlo più approfonditamente. All’interno del parametro della completezza rientrano diverse informazioni: la granularità dei dati, da intendersi come l’organizzazione del monitoraggio delle liste d’attesa per azienda sanitaria locale, per azienda ospedaliera o utilizzando entrambe le opzioni; la completezza di informazioni rispetto alle prestazioni ambulatoriali e ai ricoveri per intervento; la suddivisione dei dati per le classi di priorità indicate con la prescrizione della prestazione; la frequenza di raccolta delle informazioni; la forma con la quale i dati sono condivisi, se ex ante, ex post o senza specifiche2 . Gli indicatori sono stati stimati con una scala crescente da 1 a 3 e il livello di soddisfazione massimo che le Regioni potevano raggiungere è pari a 30. La Regione Sicilia tra il livello qualitativamente più alto raggiunto dal Lazio (28 punti) e quello più basso dalla Calabria (14 punti) ha avuto un punteggio totale di 17, attestandosi al penultimo posto nel panorama nazionale.

La tabella relativa alla Regione Sicilia mostra, nella scala da 1 a 3, una media totale di 1,6, valore che si caratterizza per una serie di problematiche trasversali a tutti i parametri, a partire dalla quantomeno complessa difficoltà per il cittadino di accedere e quindi usare i dati, considerato che l’unico portale disponibile richiede con un’autenticazione privata. D’altro canto, gli stessi dati, pur forniti su richiesta, sono risultati non interoperabili dal punto di vista tecnico, rendendo di fatto, impossibile l’analisi quantitativa. Rispetto agli altri indicatori, per quanto riguarda le classi di priorità, sono presenti solo la classe B e D, non sono presenti informazioni sui ricoveri, la frequenza di raccolta dati è per periodo indice (alcuni mesi del 2019 e del 2020), il tempo medio è espresso solo in percentuale e non vi è alcuna chiarezza rispetto alla modalità adottata per la rilevazione dei tempi.

