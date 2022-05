Usa. Accordo storico: parità economica tra calcio maschile e femminile

La United States Soccer Federation (USSF) ha annunciato oggi l’accordo raggiunto con le associazioni dei giocatori che ufficializza la parità retributiva tra le squadre nazionali maschili e femminili. Le due Associazioni calcistiche, la Women’s National Team Players Association e Women’s National Team Players Association, hanno concordato con l’USSF i termini dell’accordo che definiremo storico. Questo è il primo accordo di contrattazione collettiva del suo genere al mondo che raggiungere la parità di retribuzione e stabilisce lo standard globale per il progresso del calcio internazionale. I due contratti collettivi, in vigore fino al 2028, ottengono dunque la parità di retribuzione a condizioni economiche identiche. I termini finanziari stabiliti, includono un compenso identico per tutte le competizioni, inclusa la Coppa del Mondo FIFA, e l’introduzione dello stesso meccanismo di compartecipazione alle entrate commerciali (sponsor) per entrambe le squadre. Gli accordi garantiranno che i giocatori della squadra nazionale senior di US Soccer rimangano tra i più pagati al mondo. In base agli accordi raggiunti, US Soccer diventa la prima federazione al mondo ad eguagliare il premio in denaro della Coppa del Mondo FIFA assegnato all’USWNT e USMNT per la loro partecipazione ai rispettivi campionati Mondiali.

