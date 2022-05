Modicana a Londra, direttore di Altruistic Academy

Cristina Galfo, modicana, dopo una laurea in Informatica presso l’Università di Catania, ho fondato il blog di successo coding creativo, https://www.codingcreativo.it/ , che ha generato tantissime visite in tutta Italia.

Adesso sono Head of Academy di Altruistic con l’obiettivo di insegnare al mondo il coding: https://altruistic.io/teaching-the-world-to-code/

Altruistic è un’importante azienda con sede a Londra che crede nella collaborazione collettiva per risolvere in modo innovativo le sfide del mondo reale.

L’economia di progetto ad accesso aperto di Altruistic offre valore a qualsiasi azienda in tutti i mercati e consente loro di far crescere le proprie capacità digitali, dati e tecnologiche.

Altruistic Academy si occupa di formare talenti per le posizioni lavorative tech più ricercate dal mercato globale.

E’ importante portare innovazione nell’istruzione scolastica ed extrascolastica, con una metodologia inclusiva basata sul metodo learning by doing.

