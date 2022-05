M5S Ragusa. Ringhiera di contrada Selvaggio in pessimo stato

Un intero tratto della ringhiera in ferro battuto che circonda lo spiazzale in cui si tiene il mercato del Mercoledì, in contrada Selvaggio, sta cadendo a pezzi. E’ quanto evidenzia il capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, dopo avere raccolto specifiche denunce in proposito. “Siamo tacciati come quelli – sottolinea Firrincieli – che continuano a fare polemica e sollecitano sempre l’amministrazione a intervenire quando non fa, non sistema e non aggiusta. E, però, nel momento in cui ci accorgiamo di una cosa del genere che già ci era stata segnalata un mese fa, nonostante lì settimanalmente si tenga il mercato e tutto ciò sia sotto gli occhi di tutti, quindi anche di altri consiglieri comunali, soprattutto quelli di maggioranza, o di semplici cittadini che si rivolgono ai consiglieri comunali, e nessuno muove un dito per dire che esiste un problema, è opportuno che lo stesso vada risolto”.

“Parliamo – aggiunge Firrincieli – di un problema di sicurezza, di un problema di decoro, in un ambito di lavoro come quello del mercato in cui operano gli ambulanti che naturalmente posizionano le loro bancarelle e le loro merci per l’attività di competenza. E’ chiaro che così non può essere. E, quindi, se non lo diciamo noi sembra che nessuno se ne accorga senza considerare, per di più, che siamo in via Psaumida, quindi una strada di grande comunicazione veicolare della nostra città oltre al problema d’immagine che si crea per il visitatore occasionale, alla luce delle numerose strutture sportive presenti nel sito, e quindi la stessa strada diventa, spesso e volentieri, una vera e propria via d’accesso alla città. Se noi Cinque Stelle facciamo opposizione a questa amministrazione non è certo perché ci interessa attaccare quanto perché auspichiamo che l’intento di chi oggi amministra la città sia volto, il più possibile, alla tutela del patrimonio pubblico e dell’immagine della città e dei cittadini”. “E’ necessario – conclude Firrincieli – un serio intervento di revisione dell’intera inferriata che, per tutto il perimetro e lungo tutta la sua estensione, è ammalorata e necessita di sostituzione anche per il decoro oltre che per la sicurezza”.

