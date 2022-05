Contenimento Covid nei luoghi di lavoro. EBT Ragusa chiarisce

Si è svolta, nei giorni scorsi, la riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Inail, di Confcommercio e di tutte le parti sociali, per valutare le misure prevenzionali previste dal protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021. E’ l’Ebt Ragusa a darne comunicazione rivolgendosi alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea. “Dall’incontro – è spiegato dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – è emerso che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19. Dopo un approfondito confronto, le parti hanno confermato unanimemente di ritenere operante il protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione prevenzionale che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro. Inoltre, le parti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro, entro il prossimo 30 giugno, per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

