Comiso. “Un albero per il Futuro” e “l’albero di Falcone”

Martedì 17 maggio presso la scuola Pirandello di Comiso, si è tenuto un incontro che rientra nell’ambito del progetto che il Ministero della Transizione ecologica e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, stanno realizzando, finalizzato all’educazione ambientale nelle scuole e sull’importanza della forestazione e della conservazione della biodiversità.

“ E’ un progetto importante – dichiara il sindaco Mariarita Schermbari – perché da un lato tende a sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie a seguire i consigli dei Carabinieri della Biodiversità sulla cura delle singole specie, dall’altro perché si intreccia con la diffusione dei valori della legalità. Proprio per questo – ancora il sindaco – è stato presentato anche il progetto “l’albero di Falcone”, un’idea nata a Palermo dalla fondazione Falcone che ha preso spunto da un albero che si trova proprio di fronte alla casa del giudice ucciso dalla mafia nel 1992 e sotto il quale moltissimi giovani continuano a riunirsi. Il progetto consiste nella distribuzione di talee, riprodotte da quell’albero, che verranno piantumate in spazi verdi e di cui i ragazzi si prenderanno cura nel rispetto dell’ambiente e quindi nel rispetto delle regole. Perché il rispetto per le regole – conclude Maria Rita Schembari – chiude le porte all’illegalità, alla mafia, alle mafie”.

“ Noi siamo ambiente – aggiunge l’assessore Vittoria – perché creiamo noi l’ambiente in cui viviamo. Non si tratta solo di ambiente in senso naturale e paesaggistico, ma soprattutto di un habitat in cui il non rispetto per le regole, a cominciare da una cicca di sigaretta gettata per terra, costituisce una società insana dove qualunque fenomeno malavitoso trova il suo humus. Abbiamo molta fiducia nei giovani – conclude l’assessore- ed è per questo che siamo accanto a loro”.

Il progetto è stato organizzato dalle professoresse Daniela De Petro e Delia Canto con la collaborazione e la partecipazione degli insegnanti di educazione musicale che si sono esibiti sia all’inizio, sia alla fine dell’incontro. Presenti all’incontro i Carabinieri, nella persona del Comandante provinciale, il Colonnello Gabriele Gainelli, e del Maresciallo Cinquemani del distaccamento biodiversità e che ha portato a scuola le talee dell’albero di Falcone , la Polizia di Stato rappresentata dal Commissario Salerno e la Polizia Locale con il Comandante avv. Marco Comitini.

