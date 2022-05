Amministrative a Scicli. Presentate liste a sostegno di Vindigni

Depositate questa mattina a Palazzo di Città le cinque liste che appoggiano la candidatura a Sindaco di Giorgio Vindigni.

Il candidato alla presenza del segretario generale dell’ente ha depositato il programma elettorale, sottoscrivendolo.

Ha provveduto, altresì, ad indicare i tre assessori (su cinque) che comporranno la sua squadra in giunta: Concetta Morana, Lucia Nifosì e Giuseppe Adamo.

Le liste presentate sono cinque: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Vindigni Sindaco, UDC e Scicli KA, e Cittadini per Scicli.

“Sono particolarmente soddisfatto, commenta il candidato sindaco Giorgio Vindigni, della composizione delle liste a supporto della mia candidatura a Sindaco per la qual cosa ringrazio di cuore quanti hanno deciso di dare un contributo al nostro progetto elettorale: rappresentanti degli schieramenti e dei candidati consiglieri ai quali va il mio più sincero augurio di una proficua campagna elettorale e di un successo politico elettorale.

Adesso tutti al lavoro per dare risposte concrete alle aspettative legittime della comunità sciclitana con la forte idea di riprenderci il futuro”.

Segue l’elenco completo delle liste e dei candidati a sostegno del candidato sindaco Giorgio Vindigni

Partito Democratico

– Alì Concetta

– Aprile Lucia

– Carnemolla Carmelo

– Di Maria Salvatore

– Donzella Francesco

– Falla Omar Bartolomeo

– Ficili Giuseppe

– Giavatto Michele

– Grimaldi Alessandro

– Hassan Omar Sahra

– Iacono Elisa Giovanna

– La Terra Chiara

– Magro Caterina

– Nifosì Lucia

– Passalacqua Elena

– Signorelli Laura

Movimento 5 Stelle

– Morana Concetta

– Fede Rossella

– Trovato Rita

– Liuzzo Cristina

– Cozzolino Assunta

– Donzella Bartolomeo

– Errico Vincenzo

– Fortino Salvatore

– Ensabella Gaetano

– Tasca Angelo Maurizio

– Nicastro Filippo

– Carbone Carmelo Michele

– La Delfa Giorgio

Udc – ScicliKA

– Adamo Giuseppe

– Amore Fabio

– Bonomo Leandro

– Bonomo Rita

– Cavarra Stefano

– Gentile Fabio

– Giurdanella Vincenzo

– Mazzoletti Orietta

– Mirabella Valentina

– Mormina Sonia

– Petrolo Valentina

– Ravalli Vincenzo

– Terbunja Erion

– Tetti Manuela

– Trovato Katia

Cittadini Per Scicli

– Arrabito Stephanie

– Blundetto Eugenia

– Carrubba Manuela

– Caserta Adriano

– Castronuovo Antonino

– Conti Francesco

– Di Martino Valentina

– Di Stefano Rossella

– Gentile Matteo detto Teo

– Grimaldi Salvatore detto Sandro

– Mirabella Felicia Maria detta Licia

– Pacetto Alessandro

– Patanè Gaetano

– Prete Sara

– Scimonello Guglielmo

– Scottino Roberto

Vindigni Sindaco

– Agosta Antonino

– Aquilino Gianpaolo

– Arrabito Emilia

– Aprile Giuseppe

– Bongiardina Roberto

– Carrubba Carmela detta Melania

– Cintoli Daniela

– Donzella Francesco

– Lopes Marco

– Lucenti Francesco

– Mirabella Michelangelo

– Mormina Tiziana

– Rivillito Antonino detto Gino

– Scala Elio

– Scalzo Daniela Vittorina

– Timperanza Agnese

