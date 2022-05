Un grave incidente ha visto coinvolto questa mattina un furgone per il trasporto dei polli che si è incendiato a causa di un guasto ai freni sulla Modica-Pozzallo. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, mentre per i poveri animali all’interno delle gabbie non c’è stato nulla da fare, bruciando vivi.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

