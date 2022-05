Un barcone con 450 migranti scortato dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto sta per entrare nel porto di Pozzallo.

La macchina dell’accoglienza e’ pronta. In mattinata inizieranno le operazioni di sbarco. Con la bella stagione in arrivo e’ probabile l’intensificarsi anche di questa tipologia di sbarchi

autonomi.

E‘ inevitabile ormai la presenza nel Mediterraneo di una forza militare europea.

