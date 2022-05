Ragusa. L’Assemblea dei sindaci approva il Rendiconto 2021

L’Assemblea dei sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con le funzioni del Consiglio, ha approvato all’unanimità dei presenti il rendiconto di gestione 2021. Approvati all’unanimità anche gli altri due punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento relativo al triennio 2022-2024 del Programma delle Opere pubbliche e l’aggiornamento del Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici.

Il Commissario straordinario Salvatore Piazza, nelle vesti di Presidente dell’Assemblea, ha evidenziato che: “Il rendiconto 2021 certifica, dopo anni di difficoltà, il buono stato dell’ente provinciale, un risultato positivo in termini di avanzo ed il rispetto degli equilibri di bilancio fissati dalle normative”. “Il LCC ibleo è tornato ad essere un ente sano e propositivo, possiamo programmare e investire sul territorio per attività condivise coi sindaci”.

Il Consiglio ha quindi esitato favorevolmente il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed i relativi emendamenti che prevedono anche l’inserimento di nuovi interventi nell’elenco annuale 2022, ovvero i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della sc. 17 “Vittoria-Scoglitti” (1,5 milioni di euro) e l’adeguamento sismico dell’istituto scolastico “Carducci” di Comiso (2,5 milioni di euro). Approvato infine l’aggiornamento del Regolamento per la concessione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici. “Il regolamento è stato aggiornato dopo quasi 20 anni e reso più snello rispetto alle procedure. Si è inoltre provveduto ad alzare la soglia minima da 2500 euro a 5000 euro”, ha spiegato il Commissario Piazza.

