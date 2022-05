Commissario Piazza ha incontrato i sindaci Ammatuna e Leontini

Un incontro per sollecitare l’iter di finanziamento del progetto esecutivo del rimodellamento a rotatoria dell’incrocio fra la Sp. 67 “Pozzallo – Marza” e la Sp. 121 per Santa Maria del Focallo.

Questa mattina il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha ricevuto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ed il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini per discutere dell’iter di realizzazione dell’opera fortemente necessaria per mettere in sicurezza il trafficato incrocio stradale che ricade nei due territori.

Il Commissario ed i due sindaci hanno condiviso l’importanza dell’opera e la necessità di tornare a sollecitare la Regione affinché assicuri il finanziamento.

L’ufficio tecnico dell’ente provinciale ha già redatto il progetto esecutivo dell’infrastruttura, dell’importo di 630 mila euro, che era stato già inserito nel Piano di interventi per la messa in sicurezza della rete viaria di competenza del LCC ibleo. “Rifaremo lo stesso percorso e solleciteremo la Regione affinché l’intervento venga preso in considerazione”.

