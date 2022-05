Campo su biogas a Pozzallo: “Musumeci fugge da sue responsabilità”

“Musumeci assente in Aula in occasione della Finanziaria, continua la sua assenza non dando seguito alla nostra richiesta di incontro per discutere la questione relativa alla possibile costruzione dell’impianto di biogas in contrada Zimmardo-Bellamagna, in territorio fra Modica e Pozzallo”. Lo dice la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, a proposito di una vicenda che la parlamentare pentastellata sta seguendo passo passo, sin dal principio. “In questa battaglia – dice – abbiamo fatto tutto il possibile sia a livello parlamentare che politico, fino all’ultima richiesta di incontro dello scorso mese di aprile, firmata anche dai deputati Dipasquale e Assenza, tra l’altro quest’ultimo della stessa maggioranza, alla quale nulla è seguito. Il nostro sostegno ai cittadini pozzallesi, alle Associazioni di categoria cittadine e al Comitato per la Salvaguardia e Tutela della Salute Pubblica e dell’Ambiente, non è mai mancato. Altrettanto abbiamo fatto in collaborazione con il Comune di Pozzallo. Ma ora la vicenda si arricchisce di un nuovo elemento di cui Musumeci non può far finta di niente. Difatti l’11 marzo scorso tutto il Consiglio comunale, all’unanimità, ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell’impianto e ha chiesto un incontro urgente con Musumeci, in maniera da poter approfondire la questione.

Tanti, troppi, i solleciti inviati anche dalla sottoscritta per favorire il dialogo democratico fra l’Amministrazione comunale di Pozzallo e quella regionale, a cui Musumeci non ha inteso dedicare nemmeno un secondo del suo tempo, preferendo scansare i problemi restando in silenzio. Se questa è la strategia messa in atto finora dalla Regione, si sappia che la nostra sarà invece ben ancorata al rispetto democratico delle regole basilari fra istituzioni locali e gli organi regionali, in special modo”.

