A causa di un ulteriore guasto al Trattamento Meccanico Biologico della discarica di Cava dei Modicani, nei prossimi si registreranno possibili disagi nel conferire il secco non riciclabile. Per tale motivo – commenta l’Assessore all’ecologia del comune di Modica Pietro Lorefice – si invita la cittadinanza a non conferire i rifiuti onde evitare il proliferare di micro discariche sul territorio. Nelle prossime daremo notizie a riguardo sulla ripresa del servizio

