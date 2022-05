Vittoria. Fioriere da Via Cavour a largo Cavour per riaprire quest’ultimo

“Gli operai di una ditta incaricata hanno rimosso, questa mattina, alcune fioriere che garantivano il decoro dei tratti pedonali di via Cavour a Vittoria per spostarle altrove. Una decisione cervellotica da parte di quest’amministrazione comunale anche perché le fioriere sono state ricollocate al Largo Cavour, in una zona dove si predilige il ritorno al passato, aprendo questo tratto di strada, compreso tra via Milano e via Firenze, al traffico veicolare”. E’ il senso della denuncia che arriva dal consigliere comunale di Vittoria Giuseppe Scuderi. Il quale aggiunge: “Rimaniamo basiti per quanto sta accadendo, anche per il solo fatto di avere eliminato il decoro rappresentato dalle fioriere di via Cavour che erano inserite in uno specifico contesto urbano. Quest’ultimo, adesso, è stato stravolto rispetto al disegno originario. Ci chiediamo sino a quando questo sindaco riterrà che si possa muovere all’interno della città come se fosse nella propria abitazione personale, dimenticando di doversi confrontare con le varie anime della nostra realtà urbana. Sono sinceramente dispiaciuto per questo stravolgimento che nessun arricchimento porterà ma che, anzi, ci farà piombare negli anni più bui, in quelli dell’oscurantismo, essendo stata soppressa un’isola pedonale in una delle aree centrali della nostra città”.

