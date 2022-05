Ragusa. Progetto di riqualificazione per villetta di via Licitra

Nei giorni scorsi gli alunni della 2C dell’Istituto Comprensivo “Berlinguer” accompagnati dalla prof. Vanessa Di Salvo, hanno incontrato presso la sala giunta il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e l’Assessore allo sviluppo di comunità e verde, Giovanni Iacono.

Nel corso dell’incontro gli studenti hanno presentato una bozza di progetto per

il miglioramento dell’area di via Licitra.

Gli Amministratori comunali hanno apprezzato molto le idee degli studenti e la

propensione spiccata al bene comune offrendo loro la massima disponibilità. Gli alunni si sono impegnati a proporre per il bilancio partecipato un progetto di riqualificazione ambientale per la villetta di via Licitra in cui è già presente una piccola area giochi e presso la quale il Comune realizzerà un’area di sgambamento cani.

Stamane intanto, nell’ambito di un progetto mirato di educazione civica fattivo e costruttivo, gli alunni della scuola hanno ripulito l’area dalle bottiglie, carte e rifiuti sparsi e gettati fuori dagli appositi contenitori. All’iniziativa ha preso parte l’Assessore Giovanni Iacono e il responsabile dell’ufficio verde del Comune, Emanuele Russo.

