Csen Modica. Concorso danza classica, moderna contemporanea

Continuano i preparativi per “La Sicilia, danza Csen”, vale a dire la seconda edizione del concorso di danza classica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa dell’ente di promozione sportiva e che si terrà domenica 22 maggio al teatro Garibaldi di Modica. “Numerose le adesioni che stiamo ricevendo – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – non foss’altro perché si tratta dell’iniziativa che segna la ripartenza definitiva, almeno speriamo, dopo gli anni della pandemia. Un concorso reso ancora più prestigioso dai componenti della giuria internazionale che valuteranno i nostri concorrenti e che cercheranno, per quanto possibile, di metterne in evidenza le peculiarità”. Il presidente della giuria è Dario Biuso mentre gli altri componenti sono Rosanna Brocanello, Ekaterina Dalskaya, Luisella Milza e Yasset Roldan. C’è ancora la possibilità di iscriversi contattando il 391.3802797 oppure scrivendo una mail a segreteriacsen.ragusa@gmail.com oppure visitando i siti internet www.csenragusa.it, www.csen.it e www.danzacsen.it.

