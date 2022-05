Ordinanza di chiusura di alcune strade a Scoglitti

Ordinanza di chiusura di alcune strade che, a Scoglitti, frazione rivierasca della città, conducono al porticciolo e al lungomare. Interviene il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo: “Sono state sentite anche le istanze degli operatori, come già peraltro fatto pure in altre occasioni. Quella della concertazione riteniamo sia la via adeguata per propiziare un’azione amministrativa che possa individuare nell’isola pedonale, a cui per principio non siamo contrari, un unicum con il piano parcheggi e con la programmazione destinata al traffico veicolare. Tutto questo allo scopo di individuare la migliore soluzione, così da garantire una certa armonicità nelle scelte senza avere la velleità di soddisfare gli aneliti dei “singoli”. E’ chiaro che occorre mantenere un orizzonte vasto che tenga conto anche delle istanze dei residenti e del migliore gradimento e fruibilità da parte dei turisti. Questa è la nostra posizione che, tra l’altro, abbiamo già avuto modo di esprimere nel corso di un incontro già tenutosi tempo addietro con l’Amministrazione comunale”.

