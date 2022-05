Presentati a Modica e Ragusa i totem multimediali

Dopo la fase di sperimentazione entra pienamente nel vivo il progetto SicilyKiosk che ha portato all’installazione di 11 totem turistici multimediali in 9 città della Sicilia Orientale ad alta vocazione turistica: Catania, Ragusa, Modica, Noto, Taormina, Aci Castello, Nicolosi e in due punti dell’Etna.

A Modica, e successivamente a Ragusa Ibla, la presentazione dei totem che erano stati installati già a novembre e che adesso guardano alla stagione turistica. I totem collegano in rete le varie città coinvolte e offrono facilmente ai turisti informazioni sui punti d’attrazione, monumenti, eventi ma anche percorsi geolocalizzati che permettono al turista di poter costruire su misura la propria visita sia nella città in cui si trova che nelle altre città. Il progetto è stato promosso da TechLab Works (capofila), IndustriaO1 e Flazio all’interno del Po Fers Sicilia 2014-2010 Azione 1.1.5 e Azione 1.1.3. E’ a costo zero per i Comuni aderenti ma ci sono informazioni anche sulle province di Siracusa e Messina.

“Modica non poteva mancare all’interno del progetto di digitalizzazione del turismo in Sicilia – spiega Ignazio Abbate, sindaco di Modica – Mettere in rete 9 tra le più importanti in ambito turistico crediamo sia molto importante perché grazie a questi totem è possibile conoscere meglio la città che si sta visitando ma essere in rete con le altre, favorendo gli spostamenti dei turisti. Una sinergia, anche pubblico-privato, che guarda con lungimiranza a progetti futuri”.

Per l’assessore al turismo del Comune di Modica, Maria Monisteri, “si tratta di un servizio multimediale che prolunga, nei fatti, l’orario ordinario dei nostri infopoint turistici perché a qualsiasi ora è possibile programmare la visita dell’intero territorio e magari dare uno sguardo alle altre città. Il turista trova facilmente una sintesi di quanto c’è da vedere e fare in città e questo genera ulteriore promozione”.

Anche a Ragusa, con i totem situati in piazza Pola a Ibla e in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, il progetto SicilyKiosk permette di offrire informazioni anche in vista dell’estate. “Un progetto che abbiamo accolto con molto piacere e che sta già trovando la piena soddisfazione dei turisti pronti a navigare da una finestra all’altra per scoprire quanto le nostre città offrono. Si trovano anche gli eventi principali che rappresentano il fiore all’occhiello del nostro territorio”, ha commentato l’assessore al turismo del Comune di Ragusa, Ciccio Barone. E anche in queste ore molti turisti hanno usufruito dei totem, alcuni li avevano già apprezzati in altre città. “C’è un alto gradimento da parte dei turisti che ritrovano, da una città all’altra, il format che abbiamo previsto all’interno di questi totem – spiega Sarah Bersani di Industria01 in rappresentanza dei partner del progetto, a Modica e Ragusa per l’incontro ufficiale con gli amministratori locali – Grazie a questo progetto viene proposta al turista un’informazione immediata, pratica, completa che stimola anche curiosità e invoglia a visitare anche gli altri luoghi, facendo diventare i Comuni ambasciatori uno dell’altro. Un progetto tutto siciliano, di cui andiamo orgogliosi, realizzato grazie ad una partnership tra tre aziende del territorio siciliano: TechLab per la parte hardware, IndustriaO1 per i contenuti e la visione progettuale e Flazio che si è occupata del software della piattaforma. Crediamo realmente nella sinergia e ci fa piacere che anche i Comuni siano in rete e parlino tra loro”.

