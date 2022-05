Ragusa, deceduto ex assessore DC, Migliorisi

E’ deceduto Luciano Migliorisi, ex assessore comunale negli anni 80 della Democrazia Cristiana. Fu dipendente dell’ex Provincia Regionale di Ragusa, dove dal 2000 ricoprì il ruolo di dirigente del settore Patrimonio ed Autoparco fino al giugno 2009, quando andò in pensione.

Come si diceva f assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo nella giunta guidata da Sebastiano Tumino. A Migliorisi, fra le altre cose, si deve l’organizzazione della manifestazione sportiva ciclistica “Criterium degli Assi”: per due edizioni si sfidarono in un circuito cittadino i ciclisti professionisti delle maggiori squadre italiane.

Ma si distinse anche nel settore degli spettacoli arricchendo il cartellone del Teatro Duemila con le migliori compagnia italiane.

