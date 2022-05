Ragusa. Conferenza dedicata al premio Parlawiki

Si è svolta stamani nell’auditorium dell’Istituto comprensivo Maria Schininà di Ragusa una conferenza dedicata al premio vinto dalla classe 3 B al concorso Parlawiki, indetto dalla Camera dei Deputati e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il video “Striscia la salute: la voce della Schininà” prodotto dagli alunni, già arrivato tra i cinque finalisti, è stato il più votato online in tutta Italia e si è così aggiudicato la vittoria dell’edizione 2022 del prestigioso premio nazionale.

A complimentarsi per l’importante traguardo raggiunto il Dirigente scolastico, Lucia Palummeri, insieme al dirigente dell’ufficio scolastico Provinciale, Viviana Assenza, il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, l’Assessore comunale alla pubblica Istruzione, Giovanni Iacono, e il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò.

Le autorità sono state accolte dal coro e dall’orchestra “Maria Schininà”, diretta dal professore Riccardo Di Pasquale e dalla professoressa Sabrina Molè, coadiuvati dai professori Salvatore Melilli e Francesco Fratantonio. La loro esibizione, oltre a proporre l’inno di Mameli, ha emozionato e commosso i presenti con l’applaudita esecuzione dell’inno ucraino, cantato in modo sublime da una delle alunne accolte dalla scuola. Il momento ha rappresentato un simbolico abbraccio al popolo provato dalla guerra.

Le professoresse Cettina Divita e Daniela Graniti, coordinatrici del progetto, hanno ringraziato l’intera comunità che ha sostenuto questo lavoro attraverso la votazione online.

Un grazie speciale e particolarmente sentito è stato rivolto al direttore Aliquò, intervistato nel video dai ragazzi, per la sua disponibilità dimostrata e l’ammirevole accoglienza riservata agli alunni.

“Il concorso Parlawiki è molto conosciuto in Italia – ha spiegato il dirigente scolastico Lucia Palummeri – da oltre vent’anni si propone di far riflettere i ragazzi su temi della cittadinanza e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. La pandemia ci ha portato a riflettere sulla salute e la tutela come diritto fondamentale dell’individuo e i ragazzi hanno approfondito l’articolo 32 della Costituzione che mette a confronto il singolo e la collettività. Tutto ciò che facciamo è sempre collegato intorno a noi. La verità non è sempre quella che si vede, bisogna andare oltre. I ragazzi sono stati, infatti, stimolati ad andare alla ricerca di informazioni fondate attraverso delle interviste dirette. Essere cittadini responsabili – ha concluso – significa agire attivamente nel contesto sociale”.

Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Viviana Assenza, ha sottolineato come ancora una volta una scuola iblea si metta in evidenza in ambito nazionale. “Siamo molto contenti – ha dichiarato – per la vittoria di questa scuola che, oltre ad essere stata selezionata da una commissione a livello istituzionale della Camera dei deputati, il prodotto è stato votato dal pubblico. Ciò a riprova della validità di questa iniziativa, dell’originalità di questo prodotto che coniuga la leggerezza della veste del messaggio con la validità del contenuto, perché si affronta una tematica, come quella del diritto alla salute, assolutamente attuale e importante”.

Coinvolgente anche l’intervento dei ragazzi protagonisti del video che hanno raccontato di aver vissuto una avventura straordinaria alla scoperta dei loro talenti, dalla capacità di recitare, all’improvvisarsi giornalisti, fino a scoprire, alcuni di loro, di voler proseguire gli studi per intraprendere la carriera nella sanità.

Il sindaco si è soffermato sull’evento salutando con orgoglio i ragazzi vincitori. “Essere la prima scuola della Sicilia ad arrivare in finale nel concorso Parlawiki della Camera dei deputati – ha sottolineato il primo cittadino, Peppe Cassì – era già un eccellente risultato, ma la terza B dell’istituto comprensivo Maria Schininà ha fatto di più: ha vinto. Questo video “Striscia la salute, la voce della Schininà” è una riflessione che parte dagli alunni ma tocca tutti. E’ un progetto che muove dal desiderio di comprendere la realtà dei fatti per dare il proprio contributo costruttivo alla vita del nostro territorio in un’epoca in cui i problemi vengono spesso affrontati superficialmente e con livore sui social, un ottimo esempio di senso civico. Il Comune – ha aggiunto – è assolutamente orgoglioso di questi ragazzi e daremo anche tutto quello che occorre per potere fare in modo che possano andare anche a Roma a Montecitorio.”

L’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, ha apprezzato il taglio giornalistico del video e anche in veste di Presidente vicario Feder-Anci e Presidente Federsanità Sicilia, fiero del traguardo raggiunto dagli alunni, ha annunciato di pubblicare questo risultato anche sulla rivista specializzata. “I ragazzi e le ragazze più che riflettere sull’articolo 32 – ha ribadito l’assessore Iacono – hanno messo in pratica e tradotto empiricamente, mostrando senso civico, la tutela della salute e la promozione del benessere.”

Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, emozionato e commosso per le parole di ringraziamento che gli hanno rivolto i ragazzi, ha apprezzato molto il loro operato. “Sentire che un ragazzo a seguito di questa esperienza vuole intraprendere la carriera di medico – ha affermato Aliquò – mi gratifica oltre il mio incarico istituzionale. Ragusa è una realtà in crescita e la struttura sanitaria si distingue per diverse eccellenze. E’ la prima in Sicilia per Chirurgia, Nefrologia, donazioni di sangue e vanta un ottimo reparto di Oncologia. L’assunzione di giovani negli ultimi anni nella nostra struttura ha permesso una importante modernizzazione del sistema. A breve sarà anche attiva un’app e servizi per seguire le donne in gravidanza e molte altre innovazioni importanti. Trovarsi a contatto oggi con studenti impegnati, come gli alunni di questa scuola, – ha concluso – fa ben sperare che il territorio ragusano continui a crescere”.

Gli alunni hanno consegnato delle pergamene di ringraziamento a tutte le autorità presenti e hanno omaggiato il Direttore Generale dell’Asp, Angelo Aliquò, con una tela da loro dipinta che riproduce il logo, prodotto con il supporto della professoressa di arte Monia Schembari, per la partecipazione al concorso.

Con il coordinamento del professore Carmelo Butera l’evento è stato trasmesso in streaming su Google Meet. L’esibizione del coro e dell’orchestra con l’Inno originale della scuola Schininà, composto dal professore Riccardo Di Pasquale, ha concluso con successo l’evento.

