Monterosso Almo. Evento culturale a Palazzo Cocuzza

Martedì sera Palazzo Cocuzza è stato il palcoscenico ideale di un importante evento culturale: l’inaugurazione della personale di pittura e scultura intitolata “ woman in the world“ di Filippo e Maria Giudice, due artisti di riconosciuta valenza culturale la cui arte è espressa con un moderno linguaggio figurativo e cromatico e l’inaugurazione della Stanza del cinema , realizzata grazie all’ idea progettuale del Circolo Arci 25 Aprile , alla collaborazione e alla generosità di tanti cittadini le cui foto raccontano scene dei quattro film girati a Monterosso Almo (L’ uomo delle stelle, la stanza dello scirocco, Il capo dei capi, L’ ultimo dei corleonesi).

La serata è stata ben coordinata da Sebastiano D’ Angelo che, con sobrietà e bravura, ha “accompagnato” il numeroso pubblico ad ammirare le opere d’ arte di Filippo e Maria Giudice attraverso i saloni del Palazzo e a fermarsi ed emozionarsi , nella “Stanza del Cinema”, davanti alle foto e alle sequenze di immagini per rivivere l’esperienza dei film e creare storie e racconti. Nel corso della serata sono intervenuti Marcello Nativo e Maria Luisa Occhione di “Arte insieme”, Associazione promotrice della personale , l’esperto di cinema Emilio Cicciarella, Concetta Speranza del Circolo Arci e la giornalista Antonella Galuppi. Un balletto, eseguito dalle allieve della scuola Mila Plavsic, alla cui memoria è stato donato il premio Laocoonte d’oro, ha allietato la serata. Gli onori di casa , l’accoglienza e i ringraziamenti a quanti hanno collaborato in vario modo per la riuscita della manifestazione, sono stati fatti dal Sindaco Salvatore Pagano e dalla vice sindaca ass.ra alla cultura Concetta Giaquinta. Entrambi , nel loro intervento, hanno sottolineato che obiettivo dell’evento è stato quello di proporre un percorso conoscitivo del mondo dell’ arte, nella consapevolezza che la promozione di ogni forma artistica e culturale ha una ricaduta positiva nel territorio, in quanto contribuisce a valorizzarlo e a guardare a un futuro che abbia come prospettiva una continua crescita e rigenerazione di Monterosso Almo. La mostra degli artisti Filippo e Maria Giudice resterà aperta fino al 5 giugno prossimo. Nella foto un momento della cerimonia .

