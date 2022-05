FP Cgil, Comune di Acate. Chiesto un tavolo tecnico

La selezione delle progressioni orizzontali, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria in atto definitiva è stata oggetto di un’assemblea sindacale convocata dalla FP CGIL e svoltasi nel comune di Acate.

E’ stato chiarito ai lavoratori presenti che l’esito dell’odierna attribuzione della selezione delle progressioni orizzontali, riservata al 50% degli aventi diritto, rappresenta in estrema sintesi, il risultato delle valutazioni ricevute dai dipendenti, effettuate secondo il vigente sistema di valutazione, a cu si aggiunge il risultato della Performance di Settore, collegato al raggiungimento degli obiettivi affidati alle Posizioni Organizzative e quindi al personale dipendente, è stato altresì chiarito, che il raggiungimento o meno di tali obiettivi, ha condizionato la valutazione finale dei dipendenti, in quanto dipesa per il 70% dalla valutazione dirigenziale e per il 30% dagli obiettivi.

Altro argomento affrontato dall’assemblea il riconoscimento di un indispensabile integrativo orario in favore del Personale Part-Time in forza al Comune di Acate, che lamenta diffuse criticità nell’espletamento dei servizi, per l’esiguità del monte orario settimanale assegnato, in atto bloccato a circa 25 ore settimanali purtroppo, tale contesto, pone il Comune di Acate nelle ultime posizioni in Provincia, in quanto al monte orario riservato al Personale Part-time.

“I dipendenti hanno sollecitato il sindacato all’attivazione di un tavolo tecnico, per riportare all’Amministrazione le evidenze scaturite nel corso dell’Assemblea, ha dichiarato Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, e la parte sindacale si è resa immediatamente disponibile a rappresentare all’Ente le criticità emerse, impegnandosi altresì ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi riguardanti una successiva progressione orizzontale, che possa coinvolgere il personale rimasto fuori e l’immediato innalzamento del monte orario settimanale al Personale Part-time, attraverso l’utilizzo di somme derivanti dalle quote assunzionali dei cessati.”

