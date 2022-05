Corea del Nord, lancia missile balistico nel mare del Giappone

I media internazionali, citando fonti militari giapponesi e sudcoreane, hanno riferito che la Corea del Nord ha lanciato un missile nel Mar del Giappone, a est della penisola coreana. Attraverso il suo sito web il ministero della Difesa giapponese ha annunciato che il razzo, presumibilmente un missile balistico intercontinentale Hwasong-15, è stato lanciato alle 12:02 ora locale. Ha aggiunto che ha raggiunto un’altezza massima di 800 km e ha volato per circa 500 km prima di cadere in acque al di fuori della zona economica esclusiva giapponese. Non sono stati segnalati danni a imbarcazioni o aerei in movimento nell’area. Da parte sua, il Joint Chiefs of Staff della Corea del Sud, ha annunciato che il razzo è stato lanciato dall’area di Sunan, a Pyongyang e ha raggiunto una velocità massima di 11 Mach (oltre 13.500 km /h). In un comunicato stampa, il JCS ha rivelato che continua a monitorare questo e i futuri rilasci. Inoltre, ha ordinato alle sue forze militari di adottare un atteggiamento di massima allerta. Giappone e Corea del Sud hanno esortato Pyongyang a interrompere i lanci e a non effettuare test nucleari. La parte sudcoreana ha catalogato questi test come una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e come una minaccia alla pace nella penisola coreana. Secondo i media, questo è il quattordicesimo lancio di missili della Corea del Nord quest’anno. Secondo gli esperti, la Corea del Nord, è determinata più che mai, a non cedere alle minacce del governo degli Stati Uniti e a fare pressioni affinché ritirino le misure restrittive unilaterali che ha imposto a Pyongyang dopo il congelamento dei negoziati sul nucleare. Il governo nordcoreano ha ribadito che il suo programma di armi nucleari ha lo scopo di mettere in guardia gli stati ostili. Recentemente il presidente Kim Jong-un, ha annunciato di voler modernizzare gli armamenti per garantire una maggior sicurezza militare al paese.

